В Москве 14-летний хоккеист ткнул ножом своего одноклубника

Будущий преступник решил подшутить над своим одноклубником и не пускал его в помещение раздевалки, прижав дверь плечом. Парень не оценил чувство юмора своего товарища и сумел вломиться в комнату, да так, что шутник отлетел к стене. Это не понравилось мальчику, он достал нож и проткнул ногу своей жертве. Пострадавший подросток был срочно доставлен в больницу.