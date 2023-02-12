Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
Сиэтл
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль
Эдмонтон
10
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
Анахайм
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
ЦСКА
Б
23
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Металлург
14
Все события
19:57 (мск), источник: Sport24

В Москве 14-летний хоккеист ткнул ножом своего одноклубника

14-летний хоккеист московского клуба «Серебряные акулы» ткнул ножом своего товарища по команде, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Наверх

Инцидент произошел в раздевалке команды перед матчем против ХК «Вымпел».

Будущий преступник решил подшутить над своим одноклубником и не пускал его в помещение раздевалки, прижав дверь плечом. Парень не оценил чувство юмора своего товарища и сумел вломиться в комнату, да так, что шутник отлетел к стене. Это не понравилось мальчику, он достал нож и проткнул ногу своей жертве. Пострадавший подросток был срочно доставлен в больницу.

Сейчас делом занимаются полицейские.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Горячо». Одна из самых красивых спортсменок России показала шикарную фигуру в купальнике, восхитив хоккеиста СКА
Украинка, у которой грудь больше головы, выложила пикантные фото и призналась, удобно ли ей спать
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь