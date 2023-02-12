В Москве 14-летний хоккеист ткнул ножом своего одноклубника
14-летний хоккеист московского клуба «Серебряные акулы» ткнул ножом своего товарища по команде, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
14-летний хоккеист московского клуба «Серебряные акулы» ткнул ножом своего товарища по команде, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Инцидент произошел в раздевалке команды перед матчем против ХК «Вымпел».
Будущий преступник решил подшутить над своим одноклубником и не пускал его в помещение раздевалки, прижав дверь плечом. Парень не оценил чувство юмора своего товарища и сумел вломиться в комнату, да так, что шутник отлетел к стене. Это не понравилось мальчику, он достал нож и проткнул ногу своей жертве. Пострадавший подросток был срочно доставлен в больницу.
Сейчас делом занимаются полицейские.