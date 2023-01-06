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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная США в матче с 15 голами обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ-2023

Завершился матч за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда США встречалась со Швецией.

США U20
Швеция U20
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Источник: IIHF

Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой сборной США в овертайме со счётом 8:7.

В составе сборной США отличились Логан Кули, Райан Уфко, Чез Лусиус (трижды), Каттер Готье, Люк Хьюз и Рутгер Макгроарти.

За сборную Швеции забивали Филип Бюстедт (дважды), Оскар Петтерссон, Лео Карлссон, Милтон Оскарсон, Лиам Эгрен и Ноа Эстлунд.

Таким образом, сборная США завоевала бронзу МЧМ-2023.

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