Сборная США в матче с 15 голами обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ-2023
Завершился матч за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда США встречалась со Швецией.
США U20
Швеция U20
Завершился матч за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда США встречалась со Швецией.
Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой сборной США в овертайме со счётом 8:7.
В составе сборной США отличились Логан Кули, Райан Уфко, Чез Лусиус (трижды), Каттер Готье, Люк Хьюз и Рутгер Макгроарти.
За сборную Швеции забивали Филип Бюстедт (дважды), Оскар Петтерссон, Лео Карлссон, Милтон Оскарсон, Лиам Эгрен и Ноа Эстлунд.
Таким образом, сборная США завоевала бронзу МЧМ-2023.