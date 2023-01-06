Сборная США в матче с 15 голами обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ-2023

Сборная США в матче с 15 голами обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ-2023

Завершился матч за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда США встречалась со Швецией.