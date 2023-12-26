Дубль Бриндли помог сборной США обыграть Норвегию в первом матче на МЧМ

В составе сборной США дубль оформил Гэвин Бриндли. Еще по шайбе забросили Джимми Снаггеруд и Исаак Ховард. У норвежцев отличился Петтер Вестерхейм.

Ранее в группе В сборная Словакии обыграла Чехию со счетом 6:2.