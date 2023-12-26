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26 декабря, источник: Sport24

Дубль Бриндли помог сборной США обыграть Норвегию в первом матче на МЧМ

В Гетеборге завершился матч группы В молодежного чемпионата мира. Сборная США встречалась с Норвегией и победила (4:1).

Норвегия
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Источник: IIHF

В составе сборной США дубль оформил Гэвин Бриндли. Еще по шайбе забросили Джимми Снаггеруд и Исаак Ховард. У норвежцев отличился Петтер Вестерхейм.

Ранее в группе В сборная Словакии обыграла Чехию со счетом 6:2.

В четверг, 28 декабря, сборная США сыграет против Швейцарии, а Норвегия днем ранее встретится с Чехией.

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