Дубль Бриндли помог сборной США обыграть Норвегию в первом матче на МЧМ
В Гетеборге завершился матч группы В молодежного чемпионата мира. Сборная США встречалась с Норвегией и победила (4:1).
Норвегия
США U20
В составе сборной США дубль оформил Гэвин Бриндли. Еще по шайбе забросили Джимми Снаггеруд и Исаак Ховард. У норвежцев отличился Петтер Вестерхейм.
Ранее в группе В сборная Словакии обыграла Чехию со счетом 6:2.
В четверг, 28 декабря, сборная США сыграет против Швейцарии, а Норвегия днем ранее встретится с Чехией.