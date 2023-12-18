«Легенда № 20». Как Третьяк покорил мировой хоккей

Детство и юность

Владислав Третьяк родился 25 апреля 1952 года в подмосковном селе Орудьево в семье военного летчика. С раннего возраста он занимался разными видами спорта. Особое предпочтение отдавал водными видам — плаванию и прыжкам в воду. Постепенно хоккей вышел на первое место, и в 11 лет Третьяк попал в спортшколу при хоккейном клубе ЦСКА. Спустя некоторое время Владислав прошел через серьезный отбор — будущий олимпийский чемпион оказался в числе четверых ребят, которых приняли в армейскую школу.

Поначалу Третьяк играл на позиции нападающего, но из-за высокой конкуренции в команде долгое время не мог получить хоккейную форму. Экипировку дали только тогда, когда он решил встать в ворота. На первых порах вратарь инстинктивно уклонялся от летящих в него шайб. В своем первом матче против сверстников из «Динамо» Третьяк пропустил аж 10 голов.

Когда матч закончился, я пришел в раздевалку и быстро собрал вещи с четким пониманием того, что в ворота меня больше никогда не поставят, потому что моя жизнь в хоккее, едва начавшись, сразу и закончилась. До сих пор помню то ощущение горя и обиды. Владислав Третьяк

Спустя некоторое время Третьяк научился распоряжаться своими прекрасными физическими данными и начал ловко отбивать летящие в него шайбы. Отец долгое время не поддерживал увлечение сына и часто сравнивал его с дворником, машущим метлой. Так было до тех пор, пока Третьяк в 15 лет не принес в дом первую зарплату — 40 рублей.

Карьера вратаря развивалась стремительно. По юношам Третьяк на голову превосходил всех своих соперников. Его признавали лучшим вратарем чемпионата СССР среди юношеских, а затем и среди молодежных команд. Эти успехи не остались без внимания главного тренера ЦСКА Анатолия Тарасова, который летом 1967 года начал привлекать юного вратаря к тренировкам с командой мастеров.

В течение двух лет Третьяк выступал сразу за три армейские команды, а также защищал ворота юношеской сборной СССР. Он дважды ездил на чемпионат Европы до 19 лет, где помог советской команде выиграть серебро и золото. Еще до дебюта за первую команду Тарасов начал индивидуально работать с Третьяком, называя его «полуфабрикатом». Изнурительные тренировки с «отцом русского хоккея» позволили худощавому вратарю обрести мышечную массу и вывести свое мастерство на новый уровень.

Ну что, полуфабрикат, будем работать. Если выживешь — будешь великим. Не выживешь — извини. Завтра — в шахту. Анатолий Тарасов главный тренер ЦСКА, 1961-1974

Начало карьеры

Дебют Третьяка за первую команду ЦСКА состоялся 14 сентября 1969 года в матче против действующего чемпиона СССР «Спартака». Юный вратарь сыграл не по годам уверенно, и его команда одержала победу со счетом 8:2. Через три дня Третьяк снова вышел в основном составе, принес ЦСКА вторую победу подряд и с того момента на протяжении 15 лет был бессменным первым номером команды. С Третьяком в воротах московские армейцы становились чемпионами СССР 12 раз.

Чем мне понравился Третьяк? Во-первых, своей старательностью и фанатичной преданностью хоккею. Трудолюбием. Незаурядными данными. Владик умеет анализировать свои действия, делать верные выводы, а его игра в высшей степени осмысленна. Его манера игры отличается от других вратарей в его подходе к решению тактических задач. Владислав смело и широко маневрирует, все свои действия совершает обдуманно. Теперь все зависит от него самого. Парню — 17 лет. Я верю в Третьяка. Анатолий Тарасов главный тренер ЦСКА, 1961-1974

В конце года Третьяк дебютировал за сборную СССР. Матч против сборной Финляндии на турнире на призы газеты «Известия» закончился уверенной победой советской сборной со счетом 5:1. Весной 17-летний Третьяк отправился с командой на свой первый чемпионат мира в качестве второго вратаря. Третьяк сидел за спиной своего кумира детства Виктора Коноваленко, с которым советская сборная начинала доминировать на международной арене в 1960-е годы. Именно в честь него Третьяк взял 20-й номер в ЦСКА, а спустя некоторое время получил его и в сборной. Этому номеру Третьяк оставался верным всю оставшуюся карьеру.

Как Коноваленко почувствовал мои мучения, невозможно понять! Но, зная, что рано или поздно я заменю его в воротах сборной, он сам предложил мне свой свитер с заветным номером. Владислав Третьяк

Чемпионат мира 1970 года проходил в Швеции. Это был первый турнир, где шлемы стали обязательным атрибутом экипировки для всех хоккеистов. Третьяк провел на турнире один полноценный матч против сборной ГДР (12:1) и иногда подменял Коноваленко в третьих периодах, когда вопрос о победителе матча уже был снят. Боевым крещением для Третьяка стал матч против хозяев турнира. В начале второго периода шведский нападающий столкнулся с Коноваленко, которого в бессознательном состоянии увезли в больницу. Заменивший его Третьяк за полчаса с небольшим пропустил три шайбы, благодаря чему шведы одержали победу — 4:2.

Коноваленко, несмотря на серьезную травму головы и перелом переносицы, вернулся в ворота уже через два дня. Судьба золотых медалей решалась во втором матче со Швецией, который закончился победой сборной СССР (3:1). По итогам турнира Коноваленко получил звание лучшего вратаря турнира, а Третьяк в 17 лет стал чемпионом мира и навечно закрепил за собой звание самого юного игрока в истории советской сборной. На следующем чемпионате мира сборная СССР завоевала 11-й по счету чемпионский титул, после которого Коноваленко окончательно передал пост первого номера Третьяку, который незадолго до этого отметил свое совершеннолетие.

Владислав Третьяк и Виктор Коноваленко | Источник: РИА "Новости"

Суперсерия

Первый год в статусе основного вратаря сборной стал самым насыщенным в карьере Третьяка. В феврале на Олимпийских Играх в Саппоро он выиграл свое первое олимпийское золото. 19-летний вратарь пропустил всего 10 шайб и стал самым молодым олимпийским чемпионом среди хоккеистов.

В апреле в Праге прошел чемпионат мира, где сборная Чехословакии взяла у СССР реванш за Игры в Саппоро и впервые за 10 лет оставила советских хоккеистов без золотых медалей. В конце 1960-х — начале 1970-х чехи и шведы были единственными, кто мог составить хоть какую-то конкуренцию сборной СССР. Так было до тех пор, пока на горизонте не появились канадцы и Суперсерия — первая возможность проверить себя на уровне лучших в мире.

Советские и канадские хоккеисты регулярно встречались и до Суперсерии, но все это были игры против любителей. «Кленовые» долгое время с пренебрежением относились к международным турнирам и не привозили туда своих лучших хоккеистов. Североамериканский хоккей на тот момент серьезно превосходил европейский и считался настолько высококлассным, что получил название «профессиональный». Суперсерия должна была ознаменовать новый период развития мирового хоккея и впервые явить миру канадских профессионалов. Советские хоккеисты стали первыми, кому выпала возможность развеять миф об их непобедимости.

Договоренность о Суперсерии была достигнута весной перед чемпионатом мира. Матчи были запланированы на сентябрь — четыре игры в Канаде, затем четыре игры в Москве. Обе команды постарались собрать максимально боевые составы, но по разным причинам Суперсерию пропускали лучший снайпер ЧМ-1971 Анатолий Фирсов, семикратный лучший снайпер НХЛ Бобби Халл и самый результативный защитник в истории игры Бобби Орр. Из 59 хоккеистов Третьяк был самым молодым ее участником — ему только исполнилось 20 лет.

Стоит отметить, что у канадцев практически сразу появилась недооценка соперника, а Третьяк и вовсе считался самым слабым звеном советской сборной. На тот момент информации друг о друге у соперников практически не было. Канадцы за несколько недель до старта Суперсерии прибыли в Москву, чтобы попытаться изучить советских хоккеистов. Тренерский штаб канадской сборной посетил товарищеский матч ЦСКА против сборной других московских клубов, в котором Третьяк пропустил восемь шайб. Так у канадцев сложилось ложное представление о том, что советский вратарь — решето.

Первая игра проходила в Монреале и вызвала среди канадцев огромный ажиотаж. Местная публика воспринимала эту серию как «прямое столкновение капитализма и коммунизма», ожидая полного разгрома советской сборной и побед во всех восьми матчах. Первую шайбу Третьяк пропустил уже на 30-й секунде, через шесть минут в его воротах побывала вторая. А затем советская сборная привела в шок местную публику, катком проехавшись по родоначальникам хоккея. Советские хоккеисты ответили семью заброшенными шайбами, пропустив лишь одну. Третьяк до сих пор считает этот матч одним из лучших игр в карьере — он отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

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Миф о непобедимости канадских профессионалов был развеян уже в первой игре Суперсерии. Мотивированные канадцы уверенно выиграли второй матч (4:1), третий завершился ничьей (4:4). Четвертая игра осталась за советскими хоккеистами (5:3). Удержать победу удалось благодаря лишь безупречной игре Третьяка, который отразил 38 бросков из 41. Через две недели Суперсерия должна была продолжиться в Москве. На этот раз никакой недооценки со стороны канадцев уже не было. Более того, они провели серьезную подготовку к московской части серии и даже провели две встречи в Стокгольме со сборной Швеции.

Мы вообще собрались меньше чем за две недели перед серией, а сборная Советского Союза готовилась к этим матчам два года. Фил Эспозито нападающий сборной Канады

Матчи в Москве получились еще более упорными — все четыре игры завершились с разницей в одну шайбу. Сборная СССР вырвала победу в пятой встрече, проигрывая к 45-й минуте со счетом 1:4. Заключительные три матча Суперсерии остались за канадцами. Никакого общего зачета матчей изначально не предполагалось, однако неофициально часто считается, что победу в Суперсерии за счет минимального преимущества по победам одержала сборная Канады. Все решила шайба Пола Хендерсона за 34 секунды до конца заключительной игры, которую в Канаде окрестили «голом века». Васильев и Ляпкин в этом эпизоде сделали все, чтобы шайба оказалась в воротах Третьяка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240046&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третьяк провел в воротах сборной СССР все восемь матчей, хотя в заявке на Суперсерию числились еще три вратаря. За восемь матчей он пропустил 31 шайбу — на одну больше, чем канадский тандем Драйден-Эспозито. При этом Третьяк отразил большее количество бросков (236 против 195), показал лучший процент отражения (88,4% против 85,9%) и дважды признавался лучшим игроком матча. Безусловно, советский вратарь стал главным впечатлением для канадцев по итогам Суперсерии.

Мировая слава

Сборная СССР доказала свою состоятельность на мировой арене, и теперь за океаном ее воспринимали как уважаемого и, как минимум, равного себе соперника. В 1974 году советские хоккеисты провели вторую Суперсерию против канадцев из конкурирующей с НХЛ лиги — Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). Эта лига переманивала к себе лучших североамериканских хоккеистов, предлагая невиданные по тем временам деньги, но спустя несколько лет все-таки была поглощена НХЛ. Главными звездами той команды были Бобби Халл и легендарный Горди Хоу. Советские хоккеисты взяли уверенный реванш за первую Суперсерию, проиграв лишь одну из восьми встреч. Во многом из-за уверенной игры Третьяка, который провел семь из восьми игр и пропустил 25 шайб.

Новый виток популярности Третьяка в Канаде пришелся на конец 1975 года. ЦСКА отправился в турне по Северной Америки и в канун Нового Года сыграл с «Монреалем», который в том сезоне поставил рекорды НХЛ по количеству побед и набранных очков. Третьяк провел очередную выдающуюся игру — матч закончился со счетом 3:3 при трехкратном преимуществе «Канадиенс» по броскам (38:13).

Третьяк после матча с «Монреалем»

На Олимпиаду-1976 Третьяк отправлялся уже в статусе главного хоккейного героя нации. Ему было доверено право нести флаг Советского Союза на церемонии открытии Игр. Советские хоккеисты катком прошлись по всем своим соперникам, но в решающем матче советскую команду вновь ждала команда Чехословакии. На первый перерыв чехи ушли, ведя в счете 2:0. Начало второго периода началось с двойного удаления у советской сборной, но Третьяк смог удержать команду в игре и помог ей перевернуть ход встречи. Сборная СССР одержала волевую победу (4:3), а Третьяк во второй раз стал олимпийским чемпионом.

Среди всех моих игр, проведенных на четырех Олимпиадах, особняком, конечно, стоит встреча с чехами в Инсбруке. Этот матч мне больше всех запомнился. Самый тяжелый был. Владислав Третьяк

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Впрочем, в карьере великого вратаря были и не самые удачные моменты. Пришлись они на вторую половину 70-х. Чехословакии все-таки удалось затмить советскую сборную и выиграть ЧМ-1976 и ЧМ-1977. В 1976 году был проведен Кубок Канады, ставший первым международным соревнованием, на котором сыграли сильнейшие хоккеисты мира. Сборная СССР стала самой результативной атакой турнира, но Третьяк показывал не самую уверенную игру. Советские хоккеисты заняли третье место, уступив Чехословакии (3:5) и Канаде (1:3).

Самым провальным турниром в карьере Третьяка и в истории всего советского хоккея, безусловно, является Олимпиада-1980 в Лейк-Плэсиде. В матче за золотые медали советские хоккеисты уступили команде США, полностью составленной из студентов. В первом периоде Третьяк пропустил две шайбы, причем вторая залетела в его ворота за секунду до сирены на перерыв. Дэвид Кристиан пульнул по воротам со своей половины, Третьяк неловко отбил шайбу перед собой, после чего выскочивший из-под советских защитников Марк Джонсон успешно сыграл на добивании. После этого Третьяк отправился на скамейку, и это был единственный случай за всю его карьеру, когда он был заменен по ходу матча.

Я, к сожалению, послушал тех, кто советовал мне после ошибки Третьяка на последней минуте первого периода заменить его на Мышкина. Потом я извинился перед Владиславом. Виктор Тихонов главный тренер сборной СССР, 1977-1991

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240048&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу американских студентов и вошел в историю хоккея как «чудо на льду». Примечательно, что за две недели до олимпийского финала советские хоккеисты разгромили американцев со счетом 10:3. Третьяк закончил турнир с рекордно низким для себя показателем отраженных бросков среди всех вратарей — 80,8%. После турнира вратарь принял решение остаться в сборной на еще один цикл, пообещав вернуть команде олимпийское золото.

Последние годы карьеры

Искупление вины за провал в Лейк-Плэсиде произошло на Кубке Канады в 1981 году. На турнире, который уже котировался выше, чем Кубок Стэнли, безоговорочным фаворитом была Канада. «Кленовые» привезли на турнир самые доминирующие клубные связки из НХЛ, 22-летнего Уэйна Гретцки, который только что поставил рекорд лиги по числу набранных очков за сезон, и легендарного тренера Скотти Боумэна, взявшего с «Монреалем» четыре подряд Кубка Стэнли.

В то же время сборную СССР настигла масштабная смена поколений. Вместо легендарного звена Михайлов-Петров-Харламов лидирующая роль перешла к молодой тройке Крутов-Ларионов-Макаров, которую начали наигрывать лишь за три дня до старта турнира. Третьяк надежно отыграл четыре матча на групповом этапе, но в заключительной игре против сборной Канады место в воротах занял Владимир Мышкин. Напарник Третьяка с треском провалил игру, пропустив в заключительном периоде пять шайб за семь минут.

На тот момент советская сборная уже обеспечила себе место в полуфинале, поэтому турнирного значение поражение от Канады (3:7) не имело. В плей-офф Третьяк выдал еще один исторический перформанс и навечно закрепил за собой прозвище «русская стена». В полуфинале была уверенно обыграна Чехословакия (4:1), а в финале команда Виктора Тихонова уничтожила канадцев — 8:1.

Я только что увидел, как лучшая и самая подготовленная канадская сборная в истории с треском проиграла СССР, и я не понимаю, как это возможно. Рид Фишер спортивный редактор Montreal Gazette

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=2588965&id=155126832&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третьяк уничтожил звездное нападение двух лучших команд на планете, отразил 52 из 54 бросков и заслуженно был признан лучшим игроком турнира. Этот триумф сборной СССР стал началом новой эпохи в ее истории и позволил советским хоккеистам снова предъявить права на мировое господство. Победа на Кубке Канады была посвящена памяти Валерия Харламова, который накануне турнира погиб в автокатастрофе.

Они не изобретали хоккей — как и телевидение, но СССР взял канадскую игру и вывел ее на другой уровень, просто добавив Владислава Третьяка. Рид Фишер спортивный редактор Montreal Gazette

После этой победы популярность Третьяка в Канаде вышла на принципиально новый уровень. Его биография, переведенная на французский, стала самой продаваемой книгой в Квебеке. Волна популярности захлестнула и «Монреаль», который предпринял отчаянную попытку привезти советского вратаря в НХЛ. «Канадиенс» потратили на 31-летнего вратаря драфт-пик седьмого раунда, предложили ему трехлетний контракт на 1,5 млн долларов и подключили к переговорам канадского министра спорта. Третьяк мог войти в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, но советские власти не позволили вратарю отправиться за океан.

В 1983 году Третьяк статистически провел свой самый доминирующий международный турнир в карьере. На чемпионате мира в Германии в семи матчах он пропустил всего четыре шайбы, закончив турнир с невероятными 97,2% отраженных бросков. На том турнире он завоевал десятый чемпионский титул и повторил рекорд Александра Рагулина.

Я видел хороших вратарей. Видел отличных. Но не видел голкипера, кроме вашего Третьяка, который был бы в форме всегда. Второго такого голкипера нет. Дэйв Кинг главный тренер сборной Канады, 1983-1992

В феврале 1984 года Третьяк выиграл со сборной СССР Олимпиаду в Сараево, пропустив за весь турнир всего пять шайб. Матчи финального раунда против сборных Швеции, Канады и Чехословакии, в которых разыгрывались олимпийские медали, были выиграны с общим счетом 15:1. После этого турнира Третьяк неожиданно для многих принял решение завершить карьеру. Прощальным матчем великого вратаря стала игра против сборной Европы в декабре 1984 года. В своей последней игре Третьяк провел первый период, оставив свои ворота на замке.

Третьяк закончил карьеру в 32 года, будучи на пике своих физических возможностей. Основной причиной этого решения было желание вратаря больше времени уделять семье. В реальности же у Третьяка накопилась огромная психологическая усталость от постоянных сборов и турниров, из-за которых он окончательно растерял мотивацию. Единственным стимулом для Третьяка оставался Кубок Стэнли, поэтому на запрет руководства страны на отъезд в НХЛ он ответил эмоциональным решением повесить вратарские щитки на гвоздь.

Пожалел ли я, что закончил карьеру в 32 года? Нет. Я — десятикратный чемпион мира. Вы даже глазом не моргнули. А мог бы сказать, одиннадцатикратный. Была бы та же реакция. Чтобы продолжать, надо что-то внутри иметь. Мотивацию! Ну какая у меня мотивация? Я выиграл все что можно. Четыре Олимпиады прошел! На двух знамя нес. Орден Ленин имел в 26 лет. У какого хоккеиста такое было? Владислав Третьяк

Владислав Третьяк с семьей в 1981 году | Источник: РИА "Новости"

Значение Третьяка для советского хоккея сложно переоценить. Он провел в воротах сборной СССР 15 лет и стал главным символом ее золотой эпохи. На период Третьяка пришлась добрая половина всех побед в истории советской сборной на международной арене. Третьяк завоевал бесконечную народную славу не только на своей родине, но и на родине хоккея. Для тех, кому хотя бы краем глаза удалось зацепить игру великого вратаря, Третьяк до сих пор остается главной спортивной иконой.

После окончания карьеры

После ухода Третьяка из сборной пост первого номера окончательно отошел Мышкину. Результаты советской команды медленно, но все-таки шли на спад. За семь лет без Третьяка сборная СССР смогла выиграть три чемпионата мира и победить на Олимпиаде-1988 в Калгари. Нехватка легендарного вратаря особенно остро ощущалась в финале Кубка Канады-1987, где сборная СССР в драматичной трехматчевой серии уступила титул хозяевам (6:5 ОТ, 5:6 2ОТ, 5:6).

Третьяк же сразу после ухода из хоккея получил административную должность в ЦСКА, где отвечал за прием иностранных делегаций. Дальше были Моссовет, спорткомитет Минобороны, должность в МОК. В 1989 году Третьяк стал первым советским игроком, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто, не имея при этом за плечами ни одного сыгранного матча в НХЛ. В 2000 году Третьяк был назван Международной федерацией хоккея (IIHF) лучшим хоккеистом ХХ века.

На банкете по случаю включения в Зал славы к Третьяку подошли вице-президент «Чикаго» Боб Пулфорд и главный тренер команды Майк Кинэн, предложив поработать в НХЛ и войти в их тренерский штаб. Третьяк работал с вратарями «Блэкхоукс» вплоть до 2004 года. На первых порах экс-вратарь сборной СССР изъяснялся исключительно с помощью жестов, что, впрочем, не помешало ему найти контакт с вратарями «Чикаго». Первым его подопечным был легендарный чешский вратарь Доминик Гашек, но главным учеником в тренерской карьере Третьяка стал канадец Эд Белфор.

Эд Белфор в матче за «Чикаго» | Источник: AP 2023

Работа с Третьяком позволила Белфору выйти на абсолютно новый уровень. Канадец дважды становился лучшим вратарем НХЛ — в 1991 и 1993 году. В 1997 году Белфор был обменян в «Сан-Хосе», где в знак уважения к Третьяку сменил игровой номер на 20-й. Два года спустя Белфор помог «Далласу» завоевать первый и единственный Кубок Стэнли. Получив чемпионский перстень, он сделал его дубликат и в знак благодарности отправил его Третьяку. В 2011 году Белфор был введен в Зал хоккейной славы и во время своей речи еще раз отметил вклад Третьяка в свою карьеру.

Большое спасибо моей семье и Владиславу Третьяку, который помог мне стать тем, кто я есть. Эд Белфор вратарь «Чикаго Блэкхоукс», 1988-1997

Параллельно с работой «Чикаго» Третьяк был тренером вратарей в сборной России. Он готовил их к Олимпийским играм 1998 и 2002 годов. Оба турнира российская сборная закончила с медалями.

Постепенно Третьяк начал отходить от тренерской деятельности. В 2000 году президент России Владимир Путин предложил Третьяку место в Президентском Совете по физической культуре и спорту. В 2003 году Третьяк избрался в Государственную думу РФ, которую не покидает по сей день. Легендарный вратарь выступил соавтором более 30 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

В апреле 2006 года Третьяк стал президентом Федерации хоккея России (ФХР) и приложил руку к возвращению сборной России в элиту мирового хоккея. Используя свой авторитет, Третьяку удалось наладить контакт с российскими хоккеистами, выступающими в НХЛ, которые стали в большем количестве приезжать в национальную сборную. На третий год его правления российские хоккеисты впервые за 15 лет стали чемпионами мира, а затем выигрывали этот титул еще четыре раза.

Максим Третьяк | Источник: РИА "Новости"

Любовь Третьяка к хоккею передалась его внуку Максиму, который пошел по стопам своего прославленного деда и стал профессиональным вратарем. Сейчас Максим Третьяк защищает цвета «Сочи» и имеет за спиной свыше 100 матчей в КХЛ.