Хоккейный клуб «Витебск» впервые в истории стал обладателем Кубка Салея

До решающего матча турнира добрались хоккеисты «Витебска» и «Гомеля». В полуфинале северяне в серии буллитов сломили сопротивление «Бреста», «рыси», в свою очередь, оставили не у дел хозяев Кубка из «Немана». Первый период финальной встречи остался за гомельчанами — 1:0, свою команду вперед вывел Иван Секерин. Отыграться «медведи» сумели уже на старте второй трети, ворота соперника поразил Антон Елисеенко. Казалось, дело движется к овертайму, но за три минуты до финальной сирены 19-летний форвард «бело-синих» Никита Беспалов принес «Витебску» победу — 2:1.