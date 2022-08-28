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28 августа, источник: БЕЛТА

Хоккейный клуб «Витебск» впервые в истории стал обладателем Кубка Салея

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гродненском ледовом дворце завершился «финал четырех» 22-го розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею, который носит официальное название Кубок Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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До решающего матча турнира добрались хоккеисты «Витебска» и «Гомеля». В полуфинале северяне в серии буллитов сломили сопротивление «Бреста», «рыси», в свою очередь, оставили не у дел хозяев Кубка из «Немана». Первый период финальной встречи остался за гомельчанами — 1:0, свою команду вперед вывел Иван Секерин. Отыграться «медведи» сумели уже на старте второй трети, ворота соперника поразил Антон Елисеенко. Казалось, дело движется к овертайму, но за три минуты до финальной сирены 19-летний форвард «бело-синих» Никита Беспалов принес «Витебску» победу — 2:1.

Кубок Руслана Салея-2022 стал первым трофеем команды из «Витебска» за более чем двадцатилетнюю историю клуба. Бронзовые медали турнира завоевали хоккеисты «Немана», в матче за третье место гродненцы переиграли «Брест» со счетом 4:2.

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