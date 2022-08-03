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15:29 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко намерен провести последний бой в карьере в январе 2023 года

В активе 45-летнего россиянина 40 побед и шесть поражений.

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Источник: РИА "Новости"

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко намерен провести последний поединок в карьере в январе 2023 года. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции.

«Мне еще предстоит один бой, последний бой, — сказал Емельяненко. — Скорее всего, посмотрим. Он пройдет в январе следующего года».

Ранее стало известно, что последний бой в карьере Емельяненко проведет в организации Bellator.

Емельяненко 45 лет, на его счету 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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