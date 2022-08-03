Федор Емельяненко намерен провести последний бой в карьере в январе 2023 года

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко намерен провести последний поединок в карьере в январе 2023 года. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции.

«Мне еще предстоит один бой, последний бой, — сказал Емельяненко. — Скорее всего, посмотрим. Он пройдет в январе следующего года».

Ранее стало известно, что последний бой в карьере Емельяненко проведет в организации Bellator.