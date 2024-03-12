В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

11 марта исполнительный комитет WADA в Лозанне провел первое заседание в 2024 году.

«Исполнительный комитет получил обновленную информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2020 году признать РУСАДА несоответствующим и ввести ряд последствий для российского спорта сроком на два года. РУСАДА будет сохранять статус, пока WADA не сможет убедиться, что оно выполняет все условия восстановления, установленные CAS», — говорится в заявлении.

22 сентября 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. 18 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.