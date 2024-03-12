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03:14 (мск), источник: ТАСС

В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

ТАСС, 11 марта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Источник: РИА "Новости"

11 марта исполнительный комитет WADA в Лозанне провел первое заседание в 2024 году.

«Исполнительный комитет получил обновленную информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2020 году признать РУСАДА несоответствующим и ввести ряд последствий для российского спорта сроком на два года. РУСАДА будет сохранять статус, пока WADA не сможет убедиться, что оно выполняет все условия восстановления, установленные CAS», — говорится в заявлении.

22 сентября 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. 18 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также россияне и белорусы не могут выступать в командных соревнованиях. В декабре того же года МОК в соответствующем статусе допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде.

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