Диггинс во второй раз выиграла общий зачет Кубка мира

В воскресенье олимпийская чемпионка стала победительницей в масс-старте свободным стилем на 20 км. В 37 гонках Диггинс набрала 2746 очков. Второе место в зачете заняла шведка Линн Сван (2571), третьей стала ее соотечественница Фрида Карлссон (2309).

Диггинс 32 года. Она является олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира. Лыжница во второй раз в карьере завоевала большой Хрустальный глобус. Впервые она стала победительницей Кубка мира в сезоне-2020/21.