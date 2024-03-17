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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Диггинс во второй раз выиграла общий зачет Кубка мира

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей общего зачета Кубка мира.

Источник: AFP 2023

В воскресенье олимпийская чемпионка стала победительницей в масс-старте свободным стилем на 20 км. В 37 гонках Диггинс набрала 2746 очков. Второе место в зачете заняла шведка Линн Сван (2571), третьей стала ее соотечественница Фрида Карлссон (2309).

Диггинс 32 года. Она является олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира. Лыжница во второй раз в карьере завоевала большой Хрустальный глобус. Впервые она стала победительницей Кубка мира в сезоне-2020/21.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине.

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