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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Герцогиня Кембриджская вручила уроженке Москвы Рыбакиной трофей за победу в Уимблдоне

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой в Уимблдоне.

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Источник: Reuters

Уроженка Москвы в финале турнира обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. После матча Миддлтон вручила Рыбакиной трофей за победу в турнире.

Российские и белорусские теннисисты не были допущены на Уимблдон. Из-за украинских событий их отстранили от соревнований. В связи с этим ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Жабер выполнила четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Отметим, что для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

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