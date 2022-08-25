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09:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович пропустит US Open из-за новых правил вакцинации в США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на своем официальном сайте обновил правила для въезда иностранцев в страну, в соответствии с которыми бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не сможет рассчитывать на участие в Открытом чемпионате США по теннису.

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Источник: AP 2022

В предписании CDC, опубликованном 24 августа, говорится, что неграждане США, иммигранты, не являющиеся гражданами США, перед посадкой на рейс в США должны предъявить доказательство того, что они прошли полную вакцинацию первичной серией принятой вакцины против COVID-19. Отмечается, что для въезда в страну невакцинированным людям существуют ограниченные исключения.

В июле организаторы Открытого чемпионата США заявляли, что не будут требовать от участников обязательной вакцинации от коронавируса, но будут уважать позицию правительства США в отношении въезда в страну непривитых иностранцев.

Ранее Джокович из-за отказа вакцинироваться не был допущен до первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open. Также сербский теннисист пропустил все североамериканские турниры в этом году, в том числе «Мастерсы» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США).

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября. В четверг состоится жеребьевка основной сетки турнира.

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