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17:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новак Джокович пропустит US Open из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович не примет участия в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщил спортсмен на своей странице в Twitter.

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Источник: AP 2022

«К сожалению, я не смогу приехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо болельщикам за поддержку. Удачи другим игрокам. Буду поддерживать хорошую форму, сохранять позитивный настрой и ждать следующей возможности. Увидимся, мир тенниса», — написал Джокович в Twitter.

В четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на своем официальном сайте обновил правила для въезда иностранцев в страну, в соответствии с которыми Джокович не сможет рассчитывать на участие в Открытом чемпионате США по теннису.

Ранее Джокович заявил, что не будет делать прививку от COVID-19, даже под угрозой пропуска турниров. В нынешнем сезоне серб уже не был допущен на Открытый чемпионат Австралии. По этой же причине Джоковичу пришлось пропустить турниры в Индиан-Уэллсе, Калифорнии и Майами в первой половине сезона. Также он не принял участия в турнирах серии «Мастерс» в Монреале и Цинциннати.

Ранее было объявлено, что организаторы Открытого чемпионата США (US Open) не будут требовать от участников обязательной вакцинации от коронавируса, но будут уважать позицию правительства США в отношении въезда в страну непривитых иностранцев. Джокович вошел в заявочный лист US Open.

Открытый чемпионат США, последний из четырех турниров Большого шлема, пройдет с 29 августа по 11 сентября. Его действующим победителем в мужском одиночном разряде является россиянин Даниил Медведев.

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