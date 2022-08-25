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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен соперник Медведева в первом круге US Open

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Стефаном Козловым в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.

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Источник: Спорт РИА Новости

Козлов находится в ранге 110-й ракетки мира.

Медведев является действующим победителем турнира, для него эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.

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