Стал известен соперник Медведева в первом круге US Open

Стал известен соперник Медведева в первом круге US Open

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Стефаном Козловым в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.