Стал известен соперник Медведева в первом круге US Open
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Стефаном Козловым в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Стефаном Козловым в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.
Козлов находится в ранге 110-й ракетки мира.
Медведев является действующим победителем турнира, для него эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.