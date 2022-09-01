Российская теннисистка Самсонова вышла в третий круг US Open
ТАСС, 1 сентября. Россиянка Людмила Самсонова в четверг обыграла канадку Лейлу Анни Фернандес в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС, 1 сентября. Россиянка Людмила Самсонова в четверг обыграла канадку Лейлу Анни Фернандес в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Самсоновой. Фернандес была посеяна на турнире под 14-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с представительницей Сербии Александрой Крунич.
Самсоновой 23 года, она занимает 35-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки три титула под эгидой организации. Лучшим достижением Самсоновой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021). В составе сборной России теннисистка в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
19-летняя Фернандес занимает 14-е место в мировом рейтинге, на ее счету две победы на турнирах под эгидой WTA. Канадка является финалисткой Открытого чемпионата США 2021 года.
В других матчах дня россиянка Анна Калинская уступила француженке Каролин Гарсии (3:6, 1:6), а Евгения Родина проиграла австралийке Айле Томлянович (6:1, 2:6, 5:7).
Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходят на покрытии «хард». Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн. Действующей победительницей турнира является британка Эмма Радукану, вылетевшая в первом круге текущего розыгрыша трофея.