СМИ: российский тренер отказался от работы с лучшей теннисисткой Британии

Турсунов сообщил Радукану, что на следующей неделе хочет начать работу с другой теннисисткой, имя которой не называется. Экс-чемпионке US Open, которая в данный момент восстанавливается от травмы запястья, придется искать пятого за последние 16 месяцев тренера.

Сотрудничество 19-летней Радукану и Турсунова началось в конце июля. В августе Радукану не сумела защитить титул победительницы Открытого чемпионата США, проиграв в первом круге француженке Ализе Корне. После поражения Радукану заявила, что не знает, продолжит ли сотрудничество с российским тренером. Британка в настоящее время занимает 68-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).