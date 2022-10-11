СМИ: российский тренер отказался от работы с лучшей теннисисткой Британии
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский тренер Дмитрий Турсунов решил не продолжать сотрудничество с британской теннисисткой Эммой Радукану, сообщает The Times.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский тренер Дмитрий Турсунов решил не продолжать сотрудничество с британской теннисисткой Эммой Радукану, сообщает The Times.
Турсунов сообщил Радукану, что на следующей неделе хочет начать работу с другой теннисисткой, имя которой не называется. Экс-чемпионке US Open, которая в данный момент восстанавливается от травмы запястья, придется искать пятого за последние 16 месяцев тренера.
Сотрудничество 19-летней Радукану и Турсунова началось в конце июля. В августе Радукану не сумела защитить титул победительницы Открытого чемпионата США, проиграв в первом круге француженке Ализе Корне. После поражения Радукану заявила, что не знает, продолжит ли сотрудничество с российским тренером. Британка в настоящее время занимает 68-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Турсунов до июня работал с Анетт Контавейт, под руководством россиянина она в конце прошлого сезона вышла в финал итогового турнира WTA и дебютировала в первой десятке мирового рейтинга. В общей сложности Турсунов помог эстонке выиграть пять турниров и еще в двух дойти до финала. Контавейт и Турсунов завершили сотрудничество, поскольку у специалиста после начала конфликта на Украине возникли проблемы с получением виз.