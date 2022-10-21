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09:53 (мск), источник: Sport24

Касаткина и Соболенко квалифицировались на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина отобралась на Итоговый турнир WTA.

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Источник: AP 2022

Это стало возможным после того, как белоруска Виктория Азаренко победила американку Мэдисон Кис в ⅛ финала турнира в Гвадалахаре.

Россиянка идет на седьмой позиции в чемпионской гонке WTA. Вместе с Касаткиной на турнир квалифицировалась и белоруска Арина Соболенко.

Ранее право сыграть там заслужили Ига Швентек из Польши, Унс Жабер из Туниса, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, а также француженка Каролин Гарсия.

Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском городе Форт-Уэрт.

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