Касаткина и Соболенко квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина отобралась на Итоговый турнир WTA.
Российская теннисистка Дарья Касаткина отобралась на Итоговый турнир WTA.
Это стало возможным после того, как белоруска Виктория Азаренко победила американку Мэдисон Кис в ⅛ финала турнира в Гвадалахаре.
Россиянка идет на седьмой позиции в чемпионской гонке WTA. Вместе с Касаткиной на турнир квалифицировалась и белоруска Арина Соболенко.
Ранее право сыграть там заслужили Ига Швентек из Польши, Унс Жабер из Туниса, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, а также француженка Каролин Гарсия.
Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском городе Форт-Уэрт.