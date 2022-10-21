Касаткина и Соболенко квалифицировались на Итоговый турнир WTA

Это стало возможным после того, как белоруска Виктория Азаренко победила американку Мэдисон Кис в ⅛ финала турнира в Гвадалахаре.

Россиянка идет на седьмой позиции в чемпионской гонке WTA. Вместе с Касаткиной на турнир квалифицировалась и белоруска Арина Соболенко.

Ранее право сыграть там заслужили Ига Швентек из Польши, Унс Жабер из Туниса, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, а также француженка Каролин Гарсия.