Медведев сыграет с Рублевым и Джоковичем на групповом этапе Итогового турнира ATP

ТАСС, 10 ноября. Соперниками россиянина Даниила Медведева на групповом этапе Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) стали его соотечественник Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович. Результаты жеребьевки турнира были опубликованы в четверг на официальном сайте ATP.

В другой группе норвежец Каспер Рууд сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и американцем Тейлором Фритцем. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас 5 ноября снялся с соревнований из-за травмы, полученной 4 ноября в четвертьфинальной встрече турнира серии «Мастерс» в Париже против датчанина Хольгера Руне. На Итоговом турнире ATP его заменил Фритц.

В турнире принимают участие восемь спортсменов, набравших наибольшее количество рейтинговых очков за сезон. Спортсмены будут разделены на две группы. В полуфинал выйдут по два теннисиста с наибольшим количеством очков по итогам группового этапа.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине. Соревнования проводятся на покрытии «хард», их призовой фонд составляет $14,75 млн. Помимо Медведева, из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко в 2009 году. Действующий победитель соревнований представитель Германии Александр Зверев не участвовал в турнирах ATP с июня — в полуфинале Открытого чемпионата Франции он получил травму и не смог продолжить матч.

Медведеву 26 лет, он занимает пятое место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. Медведев в четвертый раз сумел квалифицироваться на Итоговый турнир ATP. В 2019 году россиянин не вышел из группы, в 2020 году стал победителем соревнований, в 2021 году проиграл в финале Звереву.