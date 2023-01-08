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13:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белорусская теннисистка Соболенко выиграла турнир в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории WTA 500 в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 826 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

Соболенко, получившая второй номер посева, в финальном матче переиграла 18-летнюю чешку Линду Носкову со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

Для 24-летней белорусской теннисистки, занимающей пятое место в мировой классификации, этот титул стал 11-м в карьере на турнирах WTA в одиночных разрядах.

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