Белорусская теннисистка Соболенко выиграла турнир в Аделаиде

Соболенко, получившая второй номер посева, в финальном матче переиграла 18-летнюю чешку Линду Носкову со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

Для 24-летней белорусской теннисистки, занимающей пятое место в мировой классификации, этот титул стал 11-м в карьере на турнирах WTA в одиночных разрядах.