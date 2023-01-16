Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open

ТАСС, 16 января. Россиянин Карен Хачанов победил испанца Бернабе Сапату-Миральеса в матче первого круга Australian Open. Встреча прошла в воскресенье.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:2, 6:0 в пользу россиянина. Хачанов выступает на турнире под 18-м номером посева. В следующем круге он сыграет с победителем матча между аргентинцем Себастьяном Баесом и австралийцем Джейсоном Кублером.

Хачанову 26 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open в 2022 году. На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Миральесу 26 лет, он располагается на 72-й строчке мирового рейтинга. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема у испанца является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2022 году.