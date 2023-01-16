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13:30 (мск), источник: Sport24

Рыбакина вышла во второй круг Australian Open

Казахстанская теннисистка, действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: AFP 2022

В первом круге Рыбакина, 25-я ракетка мира, встречалась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, занимающей 48-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась победой представительницы Казахстана со счетом 7:5, 6:3.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей матча Кайа Юван (Словения) — Селена Яничиевич (Франция).

Australian Open. Женщины. 1-й круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 7:5, 6:3

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