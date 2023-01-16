Рыбакина вышла во второй круг Australian Open
Казахстанская теннисистка, действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Казахстанская теннисистка, действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге Рыбакина, 25-я ракетка мира, встречалась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, занимающей 48-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась победой представительницы Казахстана со счетом 7:5, 6:3.
В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей матча Кайа Юван (Словения) — Селена Яничиевич (Франция).
Australian Open. Женщины. 1-й круг