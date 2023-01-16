Рыбакина вышла во второй круг Australian Open

В первом круге Рыбакина, 25-я ракетка мира, встречалась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, занимающей 48-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась победой представительницы Казахстана со счетом 7:5, 6:3.