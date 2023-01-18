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14:07 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Россиянин в трех сетах обыграл австралийца Джона Миллмана.

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Источник: Reuters

ТАСС, 18 января. Российский теннисист Даниил Медведев в среду одержал победу над австралийцем Джоном Миллманом в матче второго круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Медведева, который посеян на турнире под седьмым номером. Соперником россиянина в следующем круге станет победитель матча между американцем Себастьяном Кордой (29-й номер посева) и японцем Ёсукэ Ватануки.

Медведеву 26 лет, он занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open 2021 года. В том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира.

33-летний Миллман занимает 140-е место в мировом рейтинге, в его активе один титул ATP. На турнирах Большого шлема австралийский теннисист один раз выходил в четвертьфинал — на US Open 2018 года.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии «хард» и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В прошлом году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, в финале он обыграл Медведева.

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