Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Барыс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Тампа-Бэй
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Даллас
53
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Колорадо
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Питтсбург
ОТ
54
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18.01
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
11
Все события
Фоторепортажи
13СКА впервые в сезоне проиграл ЦСКА
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
10:07 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

Во втором круге россиянин обыграл финна Эмиля Руусувуори.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 19 января. Первая ракетка России Андрей Рублев обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори во втором круге Australian Open. Матч прошел в четверг в Мельбурне.

Читайте также
Медведев посмеялся над собой после победы. Зачем Даниил показал публике голое бедро?

Матч закончился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Рублева, выступающего на турнире под пятым номером посева. В следующем круге россиянин сыграет с британцем Дэниелом Эвансом (25-й номер посева).

В другом матче дня третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд (2) уступил американцу Дженсону Бруксби — 3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 6:2. По итогам Australian Open Рууд претендовал на первую строчку мирового рейтинга. На данный момент первой ракеткой мира является испанец Карлос Алькарас, который пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.

В женском одиночном разряде Екатерина Александрова (19) обыграла американку Тейлор Таунсенд (1:6, 6:2, 6:3) и в матче третьего круга встретится с Магдой Линетт из Польши.

Вероника Кудерметова (9) во втором круге со счетом 4:6, 6:2, 2:6 уступила представительнице США Кэти Волынец, попавшей в основную сетку через квалификацию. Людмила Самсонова (18) проиграла хорватке Донне Векич — 3:6, 0:6.

В мужском парном разряде Аслан Карацев и серб Душан Лайович в первом круге проиграли французу Эдуару Роже-Васслену и мексиканцу Сантьяго Гонсалесу — 4:6, 4:6. Карацев был единственным представителем России в мужском парном разряде.

Читайте также
Второе подряд разгромное поражение Касаткиной! Что происходит с 1-й ракеткой России?

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В 2021 году он в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. В том же году Рублев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Руусувуори 23 года, он занимает 46-е место в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил далее второго круга.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на покрытии «хард» и закончится 29 января. Общий призовой фонд соревнований в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева. На турнире 2023 года Надаль уступил в матче второго круга американцу Маккензи Макдональду.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иван Проворов отказался тренироваться в форме с ЛГБТ-символикой
Глушаков прокомментировал уход из "Химок"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь