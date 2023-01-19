Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open
Во втором круге россиянин обыграл финна Эмиля Руусувуори.
Во втором круге россиянин обыграл финна Эмиля Руусувуори.
ТАСС, 19 января. Первая ракетка России Андрей Рублев обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори во втором круге Australian Open. Матч прошел в четверг в Мельбурне.
Матч закончился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Рублева, выступающего на турнире под пятым номером посева. В следующем круге россиянин сыграет с британцем Дэниелом Эвансом (25-й номер посева).
В другом матче дня третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд (2) уступил американцу Дженсону Бруксби — 3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 6:2. По итогам Australian Open Рууд претендовал на первую строчку мирового рейтинга. На данный момент первой ракеткой мира является испанец Карлос Алькарас, который пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.
В женском одиночном разряде Екатерина Александрова (19) обыграла американку Тейлор Таунсенд (1:6, 6:2, 6:3) и в матче третьего круга встретится с Магдой Линетт из Польши.
Вероника Кудерметова (9) во втором круге со счетом 4:6, 6:2, 2:6 уступила представительнице США Кэти Волынец, попавшей в основную сетку через квалификацию. Людмила Самсонова (18) проиграла хорватке Донне Векич — 3:6, 0:6.
В мужском парном разряде Аслан Карацев и серб Душан Лайович в первом круге проиграли французу Эдуару Роже-Васслену и мексиканцу Сантьяго Гонсалесу — 4:6, 4:6. Карацев был единственным представителем России в мужском парном разряде.
Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В 2021 году он в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. В том же году Рублев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.
Руусувуори 23 года, он занимает 46-е место в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил далее второго круга.
Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на покрытии «хард» и закончится 29 января. Общий призовой фонд соревнований в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева. На турнире 2023 года Надаль уступил в матче второго круга американцу Маккензи Макдональду.