Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

ТАСС, 19 января. Первая ракетка России Андрей Рублев обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори во втором круге Australian Open. Матч прошел в четверг в Мельбурне.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Рублева, выступающего на турнире под пятым номером посева. В следующем круге россиянин сыграет с британцем Дэниелом Эвансом (25-й номер посева).

В другом матче дня третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд (2) уступил американцу Дженсону Бруксби — 3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 6:2. По итогам Australian Open Рууд претендовал на первую строчку мирового рейтинга. На данный момент первой ракеткой мира является испанец Карлос Алькарас, который пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.

В женском одиночном разряде Екатерина Александрова (19) обыграла американку Тейлор Таунсенд (1:6, 6:2, 6:3) и в матче третьего круга встретится с Магдой Линетт из Польши.

Вероника Кудерметова (9) во втором круге со счетом 4:6, 6:2, 2:6 уступила представительнице США Кэти Волынец, попавшей в основную сетку через квалификацию. Людмила Самсонова (18) проиграла хорватке Донне Векич — 3:6, 0:6.

В мужском парном разряде Аслан Карацев и серб Душан Лайович в первом круге проиграли французу Эдуару Роже-Васслену и мексиканцу Сантьяго Гонсалесу — 4:6, 4:6. Карацев был единственным представителем России в мужском парном разряде.

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В 2021 году он в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. В том же году Рублев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Руусувуори 23 года, он занимает 46-е место в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил далее второго круга.