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16:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азаренко вышла в третий круг Australian Open, отдав сопернице всего один гейм

Белоруска Виктория Азаренко обыграла аргентинку Надю Подороску во втором круге Australian Open — 6:1, 6:0.

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Источник: AP 2022

Матч длился 58 минут.

В следующем круге Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Мельбурн (Австралия). Турнир «Большого шлема» Australian Open. Общий призовой фонд 51 520 000 долларов. Открытые корты, хард.

Женщины. Одиночный разряд. Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:0

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