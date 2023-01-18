Азаренко вышла в третий круг Australian Open, отдав сопернице всего один гейм
Белоруска Виктория Азаренко обыграла аргентинку Надю Подороску во втором круге Australian Open — 6:1, 6:0.
Белоруска Виктория Азаренко обыграла аргентинку Надю Подороску во втором круге Australian Open — 6:1, 6:0.
Матч длился 58 минут.
В следующем круге Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Киз.
Мельбурн (Австралия). Турнир «Большого шлема» Australian Open. Общий призовой фонд 51 520 000 долларов. Открытые корты, хард.
Женщины. Одиночный разряд. Второй круг