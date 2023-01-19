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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в третий круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Во встрече второго раунда Джокович, получивший четвертый номер посева, одержал победу над французом Энцо Куако со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.

В следующем круге Джокович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (27-й номер посева).

Джокович — 21-кратный победитель турниров Большого шлема и 9-кратный чемпион Australian Open. В прошлом году он не смог сыграть в Мельбурне, так как власти Австралии депортировали его из страны из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.

Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Прошлогодний победитель испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева, завершил борьбу во втором круге.

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