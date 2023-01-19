Джокович вышел в третий круг Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Во встрече второго раунда Джокович, получивший четвертый номер посева, одержал победу над французом Энцо Куако со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.
В следующем круге Джокович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (27-й номер посева).
Джокович — 21-кратный победитель турниров Большого шлема и 9-кратный чемпион Australian Open. В прошлом году он не смог сыграть в Мельбурне, так как власти Австралии депортировали его из страны из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.
Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Прошлогодний победитель испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева, завершил борьбу во втором круге.