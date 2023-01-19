Соболенко обыграла Роджерс и вышла в третий круг Australian Open

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала два эйса и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Роджерс семь подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 10.