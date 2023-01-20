Азаренко обыграла Киз и пробилась в ⅛ финала Australian Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Во встрече третьего круга Азаренко, получившая 24-й номер посева, обыграла десятую ракетку турнира американку Мэдисон Киз со счетом 1:6, 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.
В четвертом раунде белорусская теннисистка сыграет с победительницей встречи Мария Саккари (Греция, 6-й номер посева) — Чжу Линь (Китай).
Азаренко 33 года. Она является двукратной победительницей Australian Open. Лучшим результатом 27-летней Киз на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США.
Australian Open завершится 29 января. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, в марте 2022 года она объявила о завершении карьеры.