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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Азаренко обыграла Киз и пробилась в ⅛ финала Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Во встрече третьего круга Азаренко, получившая 24-й номер посева, обыграла десятую ракетку турнира американку Мэдисон Киз со счетом 1:6, 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

В четвертом раунде белорусская теннисистка сыграет с победительницей встречи Мария Саккари (Греция, 6-й номер посева) — Чжу Линь (Китай).

Азаренко 33 года. Она является двукратной победительницей Australian Open. Лучшим результатом 27-летней Киз на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США.

Australian Open завершится 29 января. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, в марте 2022 года она объявила о завершении карьеры.

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