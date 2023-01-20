Даниил Медведев не сумел выйти в четвертый круг Australian Open

ТАСС, 20 января. Российский теннисист Даниил Медведев в пятницу проиграл американцу Себастьяну Корде в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Корды. Медведев был посеян на турнире под седьмым номером, Корда — под 29-м. В следующем матче американец сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (10).

В другом матче дня россиянин Карен Хачанов (18) со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (16). На тай-брейке четвертого сета россиянин отыграл шесть сетболов. Хачанов впервые в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, на этой стадии он сыграет с японцем Ёсихито Нисиокой (31).

Медведеву 26 лет, он занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, после завершения Открытого чемпионата Австралии Медведев впервые с 1 июля 2019 года вылетит из первой десятки мирового рейтинга, тогда он занимал 13-е место.

Корде 22 года, он занимает 31-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул под эгидой организации. Корда никогда не проходил дальше четвертого круга на турнирах Большого шлема.