Соболенко обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал Australian Open

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Бенчич четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.