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09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: Reuters

На стадии ⅛ финала Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Бенчич четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Соболенко сыграет с Донной Векич (Хорватия).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.

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