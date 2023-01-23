Соболенко обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
На стадии ⅛ финала Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:5, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Бенчич четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
В следующем круге Соболенко сыграет с Донной Векич (Хорватия).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.