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22:17 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев выиграл четвертый турнир ATP в нынешнем сезоне

В финале турнира серии «Мастерс» в Майами Медведев обыграл итальянца Янника Синнера.

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Источник: Reuters

ТАСС, 2 апреля. Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами и завоевал четвертый титул в нынешнем сезоне. Встреча прошла в воскресенье.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу Медведева, который был посеян на турнире под четвертым номером. Синнер получил десятый номер посева.

Финал турнира в Майами стал для Медведева пятым подряд. Медведев победил на пятом турнире серии «Мастерс» в карьере, по этому показателю он делит первое место среди россиян с Маратом Сафиным. Престижнее турниров серии «Мастерс» являются только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

Медведеву 27 лет, 3 апреля он поднимется на четвертую строчку мирового рейтинга. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 19 побед на турнирах АTP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Медведев вышел в пятый финал турнира ATP подряд и стал первым игроком с 1981 года, которому удалось добиться такого результат. Тогда это удалось Ивану Лендлу из Чехословакии. Медведев стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, который сыграл в пяти финалах до начала грунтовой части сезона, швейцарцу покорилось данное достижение в 2006 году.

Синнеру 21 год, в рейтинге ATP он занимает 11-ю строчку. На счету итальянца семь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Синнер не проходил дальше ¼ финала.

О турнире в Майами

Соревнования в Майами проводятся на покрытии «хард». Общий призовой фонд составляет $8 млн. В прошлом году победителем стал испанец Карлос Алькарас. Из россиян ранее турнир выигрывал Николай Давыденко в 2008 году.

В турнире 2023 года не участвовал серб Новак Джокович, который 3 апреля вернется на первую строчку мирового рейтинга. Правительство США отказало ему в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации.

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