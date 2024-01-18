Калинская пробилась в третий круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий раунд проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира Большого шлема.

В матче второго круга 25-летняя россиянка, занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла 45-ю ракетку мира Аранчу Рус из Нидерландов со счетом 6:1, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.