Калинская пробилась в третий круг Australian Open
Россиянка Калинская впервые вышла в третий круг турнира Большого шлема.
Россиянка Калинская впервые вышла в третий круг турнира Большого шлема.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий раунд проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира Большого шлема.
В матче второго круга 25-летняя россиянка, занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла 45-ю ракетку мира Аранчу Рус из Нидерландов со счетом 6:1, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.
Калинская впервые в карьере вышла в третий круг на турнире Большого шлема. На этой стадии ей предстоит сыграть против победительницы матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (14-й номер посева) и американкой Слоан Стивенс.