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17 января, источник: Sportmail.ru

Английский журналист умер во время Australian Open

Работавший в Daily Mail Майк Диксон скончался на 60-м году жизни.

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Майк Диксон работал корреспондентом Daily Mail с 1990 года. Его жена сообщила, что он внезапно потерял сознание и умер во время пребывания в Мельбурне, где работал на теннисном турнире «Большого шлема».

«Мы с горечью сообщаем, что наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер во время пребывания в Мельбурне на Australian Open. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру. Он был поистине великим человеком, и нам будет его ужасно не хватать», — сообщила жена Диксона Люси.

27 января Диксону должно было исполниться 60 лет.

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