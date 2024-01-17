Английский журналист умер во время Australian Open

Майк Диксон работал корреспондентом Daily Mail с 1990 года. Его жена сообщила, что он внезапно потерял сознание и умер во время пребывания в Мельбурне, где работал на теннисном турнире «Большого шлема».

«Мы с горечью сообщаем, что наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер во время пребывания в Мельбурне на Australian Open. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру. Он был поистине великим человеком, и нам будет его ужасно не хватать», — сообщила жена Диксона Люси.