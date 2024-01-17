Элина Аванесян обыграла восьмую ракетку мира на Australian Open
Российская теннисистка впервые в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Российская теннисистка впервые в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 74-я ракетка мира Элина Аванесян одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари, 8-й ракеткой мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Элина Аванесян сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк, обыгравшей Элизе Мертенс из Бельгии.
Лучшее достижение 21-летней Элины Аванесян на турнирах Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.