Элина Аванесян обыграла восьмую ракетку мира на Australian Open

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 74-я ракетка мира Элина Аванесян одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари, 8-й ракеткой мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.