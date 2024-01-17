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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович не без труда обыграл Попырина во 2-м круге Australian Open

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: AP 2023

Джокович обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 11 минут.

В матче третьего круга Джокович встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Сербский теннисист является действующим чемпионом турнира.

Ранее россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев также вышли в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема. Хачанов сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем. А Рублев встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.

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