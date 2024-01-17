Джокович не без труда обыграл Попырина во 2-м круге Australian Open
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Джокович обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 11 минут.
В матче третьего круга Джокович встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Сербский теннисист является действующим чемпионом турнира.
Ранее россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев также вышли в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема. Хачанов сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем. А Рублев встретится с американцем Себастьяном Кордой.
Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.