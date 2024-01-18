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19:48 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Россиянин отыгрался со счета 0−2 по сетам.

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Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори в матче второго круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. В третьем круге россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Руусувуори 24 года, он располагается на 53-й строчке рейтинга ATP, в его активе нет побед на турнирах организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше второго раунда.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие «хард», но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).

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