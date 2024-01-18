Блинкова сенсационно победила Рыбакину на рекордном тай-брейке
Российская теннисистка Анна Блинкова выбила из борьбы прошлогоднюю финалистку Открытого чемпионата Австралии Елену Рыбакину, представляющую Казахстан.
Российская теннисистка Анна Блинкова выбила из борьбы прошлогоднюю финалистку Открытого чемпионата Австралии Елену Рыбакину, представляющую Казахстан.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой. Спортсменки провели на корте 2 часа 46 минут. Российская теннисистка спасла шесть матчболов в самом длинном тай-брейке в женском одиночном разряде в истории турниров Большого шлема — он продлился более 30 минут.
Рыбакина считалась фаворитом перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Победительница Уимблдона 2022 года начала сезон с победы в Брисбене. В финале она проиграла всего три гейма второй ракетке мира Арине Саболенко.
Блинкова впервые вышла в третий круг Australian Open. В следующем матче 25-летняя россиянка встретится с итальянкой Жасмин Паолини.