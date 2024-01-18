Блинкова сенсационно победила Рыбакину на рекордном тай-брейке

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой. Спортсменки провели на корте 2 часа 46 минут. Российская теннисистка спасла шесть матчболов в самом длинном тай-брейке в женском одиночном разряде в истории турниров Большого шлема — он продлился более 30 минут.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=91e4392f94a9d7e0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240249" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рыбакина считалась фаворитом перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Победительница Уимблдона 2022 года начала сезон с победы в Брисбене. В финале она проиграла всего три гейма второй ракетке мира Арине Саболенко.