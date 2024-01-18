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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Блинкова сенсационно победила Рыбакину на рекордном тай-брейке

Российская теннисистка Анна Блинкова выбила из борьбы прошлогоднюю финалистку Открытого чемпионата Австралии Елену Рыбакину, представляющую Казахстан.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой. Спортсменки провели на корте 2 часа 46 минут. Российская теннисистка спасла шесть матчболов в самом длинном тай-брейке в женском одиночном разряде в истории турниров Большого шлема — он продлился более 30 минут.

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Рыбакина считалась фаворитом перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Победительница Уимблдона 2022 года начала сезон с победы в Брисбене. В финале она проиграла всего три гейма второй ракетке мира Арине Саболенко.

Блинкова впервые вышла в третий круг Australian Open. В следующем матче 25-летняя россиянка встретится с итальянкой Жасмин Паолини.

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