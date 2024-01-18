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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Australian Open

Россиянка уступила в трех сетах победительнице US Open 2017 года.

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Источник: Reuters

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии 13-я ракетка мира Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Следующей соперницей Стивенс на Australian Open будет россиянка Анна Калинская, уверенно переигравшая Аранчу Рус из Нидерландов.

Для Дарьи Касаткиной лучшим достижением на турнире Большого шлема в Австралии остаются выходы в третий круг в 2016 и 2022 годах.

На данный момент в женской сетке Australian Open остаются шесть россиянок — Анна Блинкова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Мирра Андреева.

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Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Australian Open
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