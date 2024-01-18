Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Australian Open

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии 13-я ракетка мира Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Следующей соперницей Стивенс на Australian Open будет россиянка Анна Калинская, уверенно переигравшая Аранчу Рус из Нидерландов.

Для Дарьи Касаткиной лучшим достижением на турнире Большого шлема в Австралии остаются выходы в третий круг в 2016 и 2022 годах.