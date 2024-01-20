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10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блинкова не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова проиграла итальянке Жасмин Паолини в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу 28-летней итальянки, посеянной на турнире под 26-м номером. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

В четвертом круге Паолини, впервые в карьере добравшаяся до этой стадии на турнире Большого шлема, встретится с россиянкой Анной Калинской. Блинкова, повторившая свой лучший результат на мэйджорах, идет на 57-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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