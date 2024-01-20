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10:33 (мск), источник: ТАСС

Чесноков сравнил теннисистку Соболенко с танком

На Australian Open белоруска в трех сыгранных сетах из шести не отдала соперницам ни гейма.

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Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Белорусская тенниска Арина Соболенко потрясающе играет на Australian Open и идет по турнирной сетке уверенно, как танк. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

«Соболенко находится в очень хорошей форме. Она потрясающе играет и громит соперниц одну за другой, не оставляя им ни единого шанса. Она сметает всех на своем пути и идет по сетке как танк», — сказал Чесноков.

В пятницу Соболенко в третьем круге разгромила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:0, 6:0. Ранее на турнире она победила немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1) и чешку Бренду Фрухвиртову (6:3, 6:2). В воскресенье Соболенко сыграет за выход в четвертьфинал с американкой Амандой Анисимовой.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира — более $57,8 млн. Действующей победительницей является Соболенко. Мария Шарапова — единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).

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