Хачанов проиграл Синнеру в четвертом круге Australian Open

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу Синнера (4-й номер посева). Хачанов был посеян под 15-м номером. В четвертьфинале итальянец сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (5) и австралийцем Алексом де Минауром (10).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240276&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является победителем 5 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Синнеру 22 года, он является четвертой ракеткой мира. На его счету 10 титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2023 году. В том же году спортсмен выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.