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11:07 (мск), источник: ТАСС

Хачанов проиграл Синнеру в четвертом круге Australian Open

Российский теннисист уступил в трех сетах четвертой ракетке мира.

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Источник: AFP 2023

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу Синнера (4-й номер посева). Хачанов был посеян под 15-м номером. В четвертьфинале итальянец сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (5) и австралийцем Алексом де Минауром (10).

Во время загрузки произошла ошибка.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является победителем 5 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Синнеру 22 года, он является четвертой ракеткой мира. На его счету 10 титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2023 году. В том же году спортсмен выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии «хард», призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде на турнире побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).

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