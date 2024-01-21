Мирра Андреева покинула Australian Open

В матче четвертого раунда турнира 16-летняя россиянка проиграла чешке Барборе Крейчиковой (9-й номер посева) со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.

Андреева впервые сыграла в основной сетке Australian Open. В прошлом сезоне она дошла до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого — на Уимблдоне, до второго — на US Open.