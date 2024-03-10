Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под четвертым номером. У Карбальеса Баэны не было номера посева. В третьем круг Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240723&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Карбальесу Баэне 30 лет, в рейтинге ATP он занимает 64-е место. На счету испанца две победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2020 году.