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10:37 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 10 марта. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).

Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под четвертым номером. У Карбальеса Баэны не было номера посева. В третьем круг Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Карбальесу Баэне 30 лет, в рейтинге ATP он занимает 64-е место. На счету испанца две победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2020 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Он проводится на покрытии «хард», его призовой фонд составляет $9,4 млн. Соревнования относятся к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл Медведева.

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