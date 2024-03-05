Европейские фанаты требуют от ATP возвращения российского флага
Теннисные болельщики требуют от Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) вернуть российский флаг на соревнования и прекратить дискриминацию российских спортсменов.
Теннисные болельщики требуют от Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) вернуть российский флаг на соревнования и прекратить дискриминацию российских спортсменов.
На официальной странице ATP Tour в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ) появился пост, в котором опубликованы прогнозы на четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе. В восьмерку сильнейших игроков турнира вошли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев — они были единственными теннисистами, напротив чьих фамилий не было никакого флага.
Болельщики из Европы, Азии и Америки отреагировали на это, оставив под постом десятки комментариев на английском языке с требованием вернуть российский флаг и перестать дискриминировать российских теннисистов:
АТР и WTA являются одними из немногих спортивных организаций, которые позволяют спортсменам из России и Беларуси участвовать практически в каждом турнире. Единственным требованием является нейтральный статус теннисистов — отсутствие флага и прочей национальной символики.
Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом в 8,9 млн долларов пройдет с 6 по 17 марта. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлом году в финале победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:2).