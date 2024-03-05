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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Европейские фанаты требуют от ATP возвращения российского флага

Теннисные болельщики требуют от Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) вернуть российский флаг на соревнования и прекратить дискриминацию российских спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

На официальной странице ATP Tour в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ) появился пост, в котором опубликованы прогнозы на четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе. В восьмерку сильнейших игроков турнира вошли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев — они были единственными теннисистами, напротив чьих фамилий не было никакого флага.

Болельщики из Европы, Азии и Америки отреагировали на это, оставив под постом десятки комментариев на английском языке с требованием вернуть российский флаг и перестать дискриминировать российских теннисистов:

  • «ATP, поставь российский флаг около их имен. Всему есть предел!»
  • «А где родились Рублев и Медведев? Или они что, не с этой планеты?»
  • «Прекратите уже этот абсурд»
  • «Все еще стоите на том, чтобы игнорировать российский флаг?»
  • «Хватит дискриминировать российских игроков! Как насчет того, чтобы убрать флаги игроков США, Израиля, Турции, Китая? Насколько мне известно, они все нарушали права человека!»
  • «Этот глупый вопрос все время сидит у меня в голове: ну неужели так сложно поставить российский флаг?»
  • «Почему тогда просто не убрать все флаги? Ведь в ATP-туре, в отличие от Олимпиады, теннисисты играют за себя»

АТР и WTA являются одними из немногих спортивных организаций, которые позволяют спортсменам из России и Беларуси участвовать практически в каждом турнире. Единственным требованием является нейтральный статус теннисистов — отсутствие флага и прочей национальной символики.

Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом в 8,9 млн долларов пройдет с 6 по 17 марта. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлом году в финале победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:2).

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