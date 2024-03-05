Европейские фанаты требуют от ATP возвращения российского флага

На официальной странице ATP Tour в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ) появился пост, в котором опубликованы прогнозы на четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе. В восьмерку сильнейших игроков турнира вошли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев — они были единственными теннисистами, напротив чьих фамилий не было никакого флага.

Болельщики из Европы, Азии и Америки отреагировали на это, оставив под постом десятки комментариев на английском языке с требованием вернуть российский флаг и перестать дискриминировать российских теннисистов:

«ATP, поставь российский флаг около их имен. Всему есть предел!»

«А где родились Рублев и Медведев? Или они что, не с этой планеты?»

«Прекратите уже этот абсурд»

«Все еще стоите на том, чтобы игнорировать российский флаг?»

«Хватит дискриминировать российских игроков! Как насчет того, чтобы убрать флаги игроков США, Израиля, Турции, Китая? Насколько мне известно, они все нарушали права человека!»

«Этот глупый вопрос все время сидит у меня в голове: ну неужели так сложно поставить российский флаг?»

«Почему тогда просто не убрать все флаги? Ведь в ATP-туре, в отличие от Олимпиады, теннисисты играют за себя»

АТР и WTA являются одними из немногих спортивных организаций, которые позволяют спортсменам из России и Беларуси участвовать практически в каждом турнире. Единственным требованием является нейтральный статус теннисистов — отсутствие флага и прочей национальной символики.