Рублев выиграл апелляцию, вернув рейтинговые очки и призовые

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=11642878c82e1085&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240649" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

АТР восстановила Рублеву призовые и рейтинговые очки за турнир в Дубае после апелляции теннисиста.

Ранее Рублев был дисквалифицирован в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае. Причиной стали нецензурные слова в сторону линейного судьи во время одного из розыгрышей в решающем третьем сете, где Рублев встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Рублев настаивал, что он даже не говорил по-русски, но был дисквалифицирован судейской коллегией турнира за оскорбление официального лица — результат, который обычно лишает игроков призовых денег и рейтинговых очков.

Однако апелляция Рублева в ATP увенчалась успехом, хотя штраф в размере около €35 тыс теннисисту придется заплатить.