Андрей Рублев дисквалифицирован в Дубае из-за оскорбления судьи
Пятая ракетка мира получил дисквалификацию во время турнира в ОАЭ.
Пятая ракетка мира получил дисквалификацию во время турнира в ОАЭ.
Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае. Причиной стали нецензурные слова в сторону линейного судьи во время окончания третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.
Победа в матче была присуждена казахстанцу, а матч был остановлен при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика.
В финале представитель Казахстана сыграет против победителя матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.
26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. Его ровесник Александр занимает 23-ю строчку мирового рейтинга, на его счету победы на 4 турнирах ATP.