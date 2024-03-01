Андрей Рублев дисквалифицирован в Дубае из-за оскорбления судьи

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240649" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае. Причиной стали нецензурные слова в сторону линейного судьи во время окончания третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.

Победа в матче была присуждена казахстанцу, а матч был остановлен при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика.

В финале представитель Казахстана сыграет против победителя матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.