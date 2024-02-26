Карен Хачанов вернулся в топ-15 рейтинга ATP
Благодаря победе на турнире в Дохе россиянин поднялся на две позиции в мировом рейтинге.
Благодаря победе на турнире в Дохе россиянин поднялся на две позиции в мировом рейтинге.
В финале турнира в Дохе Карен Хачанов переиграл в двух сетах чеха Якуба Меншика и вернулся в топ-15 рейтинга ATP.
Лучшим достижением 27-летнего Хачанова в рейтинге ATP является 8-е место в июле 2019 года.
Таким образом, среди 15 лучших теннисистов мира находятся сразу трое россиян. Первой ракеткой России остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Андрей Рублев идет пятым.
Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — итальянец Янник Синнер.