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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Карен Хачанов вернулся в топ-15 рейтинга ATP

Благодаря победе на турнире в Дохе россиянин поднялся на две позиции в мировом рейтинге.

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Источник: Reuters

В финале турнира в Дохе Карен Хачанов переиграл в двух сетах чеха Якуба Меншика и вернулся в топ-15 рейтинга ATP.

Лучшим достижением 27-летнего Хачанова в рейтинге ATP является 8-е место в июле 2019 года.

Таким образом, среди 15 лучших теннисистов мира находятся сразу трое россиян. Первой ракеткой России остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Андрей Рублев идет пятым.

Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — итальянец Янник Синнер.

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