События недели. Ничья лидеров РПЛ, очередной хет-трик Капризова

«Зенит» и «Краснодар» не смогли добыть победу в своих матчах

После зимней паузы возобновился чемпионат России по футболу. В центральном матче 19-го тура «Зенит» принимал на своем поле «Спартак», без одного из лидеров команды Квинси Промеса. Игру на «Газпром Арене» посетили 57 865 зрителей. Посещаемость стала рекордной для нынешнего сезона РПЛ. Команды не смогли забить ни одного мяча и матч закончился безголевой ничьей.

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Лидер РПЛ «Краснодар» также не смог добыть победу в домашнем матче с «Рубином». Казанский клуб ушел от поражения на 90-й минуте встречи. Команда Владимира Ивича продолжает занимать первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков и опережая «Зенит» на два балла.

А вот футболисты «Динамо» стартовали более успешно после зимнего перерыва. Встреча с «Локомотивом», прошедшая на домашнем стадионе бело-голубых, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Благодаря этой победе «Динамо» закрепилось на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. Ближайшие преследователи «Спартак» и «Локомотив» отстают от команды Марцела Лички на четыре очка.

ЦСКА также сыграл вничью с «Оренбургом», пропустив гол на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей запретила проводить матчи на арене «Спартака». Поэтому матч 20-го тура, где красно-белые должны были принимать «Факел» на своей арене, перенесен на стадион «Лужники».

Скандал в матче «Реал» — «Валенсия», «Ливерпуль» и «Байер» продолжают лидировать в своих чемпионатах

Лидирующий в чемпионате Испании «Реал» лишили победы в матче с «Валенсией». Встреча завершилась со счетом 2:2. Судья дал финальный свисток во время атаки «сливочных», за мгновение до того, как Джуд Беллингем забил гол в ворота соперника. Английский полузащитник стал активно выражать несогласие с судейским решением, за что получил прямую красную карточку.

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«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 27-го тура Ла Лиги, ни одной из команд не удалось забить гол в этой встрече. В первом тайме из-за травм каталонцы потеряли полузащитников Френки де Йонга и Педри. В другом матче 27-го тура «Жирона» на выезде уступила «Мальорке» со счетом 0:1, для команды это поражение стало четвертым в пяти последних матчах. Благодаря поражению «Жироны» «Барселона» смогла сократить отставание от второго места до одного очка.

В финале Кубка Испании сыграют «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка», которая в полуфинале прошла другой баскский клуб «Реал Сосьедад», где играет российский полузащитник Арсен Захарян. Финал Кубка Испании пройдет 6 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

«Ливерпуль» победил «Ноттингем Форест» в матче 27-го тура АПЛ благодаря голу на 9-й добавленной минуте. Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Команда Юргена Клоппа продолжает удерживать лидерство в чемпионате Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 и не собирается отпускать «Ливерпуль» далеко. Команды по прежнему разделяет одно очко.

«Байер» на выезде победил «Кельн» в матче 24-го тура бундеслиги со счетом 2:0 и увеличил отрыв от «Баварии» на 10 очков. «Байер» установил новые клубные рекорды, пройдя без поражений 24 тура со старта чемпионата и забив в 17 подряд гостевых встречах.

«Наполи» одержал вторую победу за неделю. В матче 27-го тура Серии А гол Хвичи Кварацхелии помог обыграть «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 2:1. Ранее в перенесенном матче 21-го тура «Наполи» разгромил «Сассуоло» со счетом 6:1. Кварацхелия оформил дубль в победной игре.

«Гавр» без Далера Кузяева проиграл четвертый матч подряд. На этот раз команда потерпела поражение от «Бреста» со счетом 0:1. Российский полузащитник пропускал игру из-за дисквалификации. Теперь он полностью отбыл четырехматчевое наказание из-за грубого фола в Кубке Франции со «Страсбуром».

«Порту» нанес «Бенфике» крупнейшее за 13 лет поражение. Встреча 24-го тура чемпионата Португалии завершилась со счетом 5:0. Для «Порту» эта победа стала крупнейшей в противостоянии с «Бенфикой» с ноября 2010 года. Из-за этого поражения «Бенфика» уступила лидерство в чемпионате «Спортингу».

Капризов оформил третий хет-трик в сезоне, Кучеров набрал 105-е очко, «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, оформивший хет-трик в матче с «Сан-Хосе», признан первой звездой встречи. Для Капризова это третий хет-трик в сезоне и пятый в заокеанской карьере. Он повторил рекорд клуба по этому показателю, который был установлен в сезоне-2002/03 Марианом Габориком, а затем был повторен в сезоне-2015/16 Заком Паризе. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты».

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«Тампа» дома со счетом 4:3 после серии буллитов обыграла «Монреаль». Игрок «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Он набрал 105-е очко в текущем сезоне: на его счету 38 голов и 67 результативных передач, россиянин является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» выставил российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Ранее стало известно, что Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой. Он обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, что такое решение принял сам хоккеист, аргументировав его попыткой получить шанс в новой команде и начать все с нуля.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин обошел Алексея Жамнова по голам в НХЛ среди россиян и теперь занимает чистое 13-е место. На счету Панарина 251 гол. Следующей целью Панарина является Владимир Тарасенко, у которого 285 заброшенных шайб.

Бобровский сравнялся по числу побед с легендарным чешским вратарем Доминком Гашеком. На счету российского голкипера «Флориды» 389 побед в 685 матчах за карьеру в НХЛ. Бобровский и Гашек теперь делят второе место по числу победу среди вратарей из Европы и 15-е место в списке всех вратарей в истории НХЛ.

Поражение СКА, победа московского «Динамо» и провал «Ак Барса»

В КХЛ началась серия плей-офф. Лидер регулярного чемпионата московское «Динамо» обыграло «Динамо» Минск со счетом 4:1. «Ак Барс» проиграл два матча подряд «Автомобилисту». «Спартак» и «Северсталь» идут в серии с счетом — 1−1. СКА в первом матче плей-офф сенсационно проиграл «Торпедо» со счетом 2:5, но во втором сумел вырвать победу в овертайме. Действующий чемпион ЦСКА в серии с «Локомотивом» идет со счетом — 1−1.

Чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона

Действующий чемпион королевских гонок, нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бахрейна. Вторым финишировал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул испанский пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс — младший.

Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч набранных очков

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч набранных очков за профессиональную карьеру. Он сделал это в домашнем матче против действующего чемпиона лиги «Денвера». 39-летний Джеймс набрал в матче 26 очков, теперь на его счету 40 017 очков за карьеру. В феврале прошлого года он вышел на чистое первое место в истории НБА по количеству набранных очков, превзойдя достижение Карима Абдул-Джаббара (38387).

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Латыпов и Шевченко стали победителями общего зачета Кубка России по биатлону

Трехкратный бронзовый призер олимпийских игр Эдуард Латыпов стал победителем общего зачета Кубка России по биатлону. В этом сезоне Латыпов досрочно стал обладателем Кубка России по биатлону. По итогам пяти этапов спортсмен набрал 450 очков.

У женщин победительницей общего зачета Кубка России, а также обладательницей малого глобуса в зачете гонок преследования стала Наталия Шевченко. По итогам пяти этапов спортсменка набрала 463 очка.

Андрей Рублев был дисквалифицирован с полуфинального матча на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев получил дисквалификацию во время полуфинального матча в Дубае с представителем Казахстана Александром Бубликом. Причиной дисквалификации стали нецензурные слова в сторону линейного судьи, которые он произнес во время окончания одного из розыгрышей в решающем третьем сете. Согласно правилам, Рублев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, будет обязан выплатить штраф в размере €40 тыс. Он также потеряет все призовые и заработанные за турнир очки.

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Команда Анны Щербаковой победила на Кубке Первого канала по фигурному катанию