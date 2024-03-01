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11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Факеле» высмеяли поле «Спартака»: Агрономы в городе?

Пресс-служба футбольного клуба «Факел» высмеяла проблемы с газоном на стадионе московского «Спартака».

Спартак
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Ранее стало известно, что комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей запретила проводить матчи на арене «Спартака».

«Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля стадиона регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. В соответствии с регламентом Мир РПЛ “Спартак” должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура с “Факелом”», — говорится в заявлении.

В «Спартаке» рассказали, из-за чего пострадало поле.

«Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии. Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона», — говорится в сообщении.

Матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» должен пройти 10 марта.

 В «Факеле» высмеяли поле «Спартака»: Агрономы в городе?
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