«Атлетик» разгромил «Атлетико» и вышел в финал Кубка Испании

Счет был открыт на 13-й минуте, когда отличился Иньяки Уильямс с передачи своего родного брата Нико Уильямса. На 42-й минуте братья обменялись ролями — младший Нико забил с передачи старшего Иньяки. Финальный счет в матче на 61-й минуте установил нападающий Горка Гурусета.

«Атлетик» стал вторым финалистом Кубка Испании и гарантировал себе место в Суперкубке Испании, который пройдет в январе 2025 года в Саудовской Аравии. Клуб из Бильбао вышел в финал национального кубка в шестой раз с 2009 года. В предыдущие пять раз баски ни разу не смогли стать обладателями трофея.