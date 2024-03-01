«Атлетик» разгромил «Атлетико» и вышел в финал Кубка Испании
«Атлетик» из Бильбао дома разгромил мадридский «Атлетико» (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.
«Атлетик» из Бильбао дома разгромил мадридский «Атлетико» (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.
Счет был открыт на 13-й минуте, когда отличился Иньяки Уильямс с передачи своего родного брата Нико Уильямса. На 42-й минуте братья обменялись ролями — младший Нико забил с передачи старшего Иньяки. Финальный счет в матче на 61-й минуте установил нападающий Горка Гурусета.
Первая игра в Мадриде также завершилась победой «Атлетика» (1:0).
«Атлетик» стал вторым финалистом Кубка Испании и гарантировал себе место в Суперкубке Испании, который пройдет в январе 2025 года в Саудовской Аравии. Клуб из Бильбао вышел в финал национального кубка в шестой раз с 2009 года. В предыдущие пять раз баски ни разу не смогли стать обладателями трофея.
Финал Кубка Испании пройдет 6 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Соперником «Атлетика» станет «Мальорка», которая в полуфинале прошла другой баскский клуб «Реал Сосьедад».