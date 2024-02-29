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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава Медиалиги планирует создать сборную России по медиафутболу

Основатель Медиалиги Николай Осипов заявил, что в 2024 году планирует создать сборную России по медиафутболу, которая сможет выступать под национальным флагом и гимном на международных турнирах.

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Источник: РИА "Новости"

"Участие в чемпионате России — это вообще не та цель, ради которой приходят в команды Медиалиги. А вот участие в клубном, например, чемпионате мира среди медийных команд или участие в составе сборной России по медиафутболу — вот это, мне кажется, следующая цель, к которой мы идем. В этом году уже презентуем сборную России как одну из немногих команд, которая может себе позволить сейчас выступать под флагом и гимном нашей страны, защищать интересы России в соревнованиях с другими государствами. Готовим большой международный проект летом и осенью.

Мне кажется, медиаспорт должен двигаться не только в сторону коллабораций с профессиональным, для этого Кубка России вполне достаточно, а, скорее, чтобы развивать свою систему, создавать внутренние и международные медийные турниры. Тогда нашим клубам, думаю, будет более интересно соревноваться с чемпионами Испании, Германии, Франции, Китая и так далее внутри экосистемы медиа. К профессиональному спорту мы никогда не придем, просто потому, что ребята, которые у нас выступают, — не на сто процентов спортсмены, они все-таки инфлюэнсеры, блогеры, творческие люди, и уделять столько внимания спорту сколько профессиональные спортсмены они просто не могут. Пусть профессиональный спорт будет для профессиональных спортсменов, а для нас будут свои турниры«, — приводит слова Осипова “РИА Новости Спорт”.

Бизнесмен Николай Осипов создал Медиалигу в 2022 году. В сезоне-2023/24 два клуба из Медиалиги — «Амкал» и 2Drots — приняли участие в розыгрыше Кубка России.

 Глава Медиалиги планирует создать сборную России по медиафутболу
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