Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

Первой звездой встречи был признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, оформивший хет-трик (28', 43', 57'). Еще одну шайбу у хозяев в большинстве забросил Фредерик Гудро (26'). У гостей отличились Микаэль Гранлунд (22'), Нико Штурм (25') и Энтони Дюклер (41').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b7f85d27d46d826e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240660" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Капризова это третий хет-трик в сезоне и пятый в заокеанской карьере. Он повторил рекорд клуба по числу хет-триков за сезон, который был установлен в сезоне-2002/03 словацким нападающим Марианом Габориком, а затем был повторен в сезоне-2015/16 американцем Заком Паризе.

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Также в этой встрече Капризову удалось преодолеть отметку в 300 набранных очков в НХЛ. Для этого 26-летнему россиянину потребовалось 258 матчей, что является лучшим результатом в истории «Миннесоты». Капризов с большим запасом побил рекорд легенды клуба Габорика, который набрал 300 очков за 384 игры.

Среди действующих игроков НХЛ только четверым игрокам удалось набрать 300 очков быстрее, чем Капризову. Это Сидни Кросби (219), Александр Овечкин (237), Евгений Малкин и Коннор Макдэвид (оба — по 240).

Всего на счету Капризова в этом сезоне 55 сыгранных матчей, в которых он набрал 66 (29+37) очков.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание «дикарей» от зоны плей-офф составляет восемь очков. Следующий матч команда проведет в пятницу, 8 марта, на выезде против «Аризоны».

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«Виннипег» одержал выездную победу над «Баффало» (5:2). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой в пустые в ворота и записал себе в актив результативную передачу.

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