Бобровский сравнялся с Гашеком по числу побед в НХЛ
«Флорида» дома обыграла «Баффало» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Ворота хозяев защищал Сергей Бобровский, отразивший 28 из 30 бросков по своим воротам. 35-летний россиянин был признан третьей звездой матча.
Для Бобровского эта победа стала 389-й в 685 матчах за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сравнялся с легендарным чешским вратарем Доминком Гашеком, который одержал 389 побед за 735 игр. Бобровский и Гашек теперь делят второе место по числу победу среди вратарей из Европы и 15-е место в списке всех вратарей в истории НХЛ.
Рекорд по победам среди европейцев принадлежит шведскому вратарю Хенрику Лундквисту, который одержал 459 побед в 887 матчах. Рекордсменом лиги является канадец Мартин Бродер, который одержал 691 победу в 1266 матчах. По проценту выигранных матчей за карьеру (56,8%) Бобровский опережает всех вышеперечисленных вратарей.
Кроме того, Бобровский провел девятую игру кряду в этом сезоне с двумя и менее пропущенными шайбами, благодаря чему установил новый рекорд «Флориды». До этого рекордом была серия из восьми матчей подряд, которая в общей сложности пять раз покорялась Джону Ванбисбруку (1994/95, 1995/96), Марку Фитцпатрику (1996/97) и Томашу Вокоуну (2007/08, дважды).
Всего на счету Бобровского в нынешнем сезоне 43 матча и одержал 29 побед, отражая 91,6% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,35.
«Флорида» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пантеры» проведут в пятницу, 1 марта, дома против «Монреаля».
«Филадельфия» дома одержала победу над «Тампа-Бэй» (6:2). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей и набрал 103-е очко в этом сезоне. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.
«Вегас» на выезде обыграл «Торонто» (6:2), прервав их семиматчевую победную серию. Счет в матче открыл нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, забросивший 14-ю шайбу в этом сезоне. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 26 из 31 бросков по своим воротам.
«Каролина» на выезде одержала победу над «Миннесотой» (3:2). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 13-й в этом сезоне.
«Виннипег» дома обыграл «Сент-Луис» (4:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 23-й в этом сезоне.
«Колорадо» дома одержал уверенную победу над «Далласом» (5:1). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и одержал 31-ю победу в этом сезоне, сравнявшись по этому показателю с лидером сезона Тэтчером Демко из «Ванкувера».
«Питтсбург» на выезде одержал победу над «Ванкувером» (4:3 ОТ). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
«Нью-Джерси» на выезде разгромил «Сан-Хосе» (7:2). Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей.